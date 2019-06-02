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Severe Thunderstorm Watch issued June 2 at 12:11PM MDT until June 2 at 8:00PM MDT by NWS Pueblo CO

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
316 IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN COLORADO THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES

IN CENTRAL COLORADO

FREMONT TELLER

IN EAST CENTRAL COLORADO

EL PASO

IN SOUTHEAST COLORADO

BACA BENT CROWLEY
CUSTER HUERFANO KIOWA
LAS ANIMAS OTERO PROWERS
PUEBLO

THIS INCLUDES THE CITIES OF CANON CITY, COLORADO SPRINGS, EADS,
LA JUNTA, LAMAR, LAS ANIMAS, OLNEY SPRINGS, ORDWAY, PENROSE,
PETERSON AFB, PUEBLO, ROCKY FORD, SILVER CLIFF, SPRINGFIELD,
TRINIDAD, WALSENBURG, WALSH, WESTCLIFFE, AND WOODLAND PARK.

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