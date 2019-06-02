Severe Thunderstorm Watch issued June 2 at 12:11PM MDT until June 2 at 8:00PM MDT by NWS Pueblo CO

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
316 IN EFFECT UNTIL 8 PM MDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN COLORADO THIS WATCH INCLUDES 13 COUNTIES
IN CENTRAL COLORADO
FREMONT TELLER
IN EAST CENTRAL COLORADO
EL PASO
IN SOUTHEAST COLORADO
BACA BENT CROWLEY
CUSTER HUERFANO KIOWA
LAS ANIMAS OTERO PROWERS
PUEBLO
THIS INCLUDES THE CITIES OF CANON CITY, COLORADO SPRINGS, EADS,
LA JUNTA, LAMAR, LAS ANIMAS, OLNEY SPRINGS, ORDWAY, PENROSE,
PETERSON AFB, PUEBLO, ROCKY FORD, SILVER CLIFF, SPRINGFIELD,
TRINIDAD, WALSENBURG, WALSH, WESTCLIFFE, AND WOODLAND PARK.